Miss Marvel: nuovi rumor sulle riprese e il ruolo di Kamala Khan nel MCU

Dopo aver dato un primo sguardo a The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki, ecco arrivare in rete delle possibili novità su un'altro dei titoli targati Marvel/Disney+: la serie su Miss Marvel.

Secondo quanto riportato da The Illuminerdi, i Marvel Studios sarebbero alla ricerca di un'attrice disponibile per le riprese tra luglio 2020 e giugno 2021. Al contrario di quanto riportato nei mesi scorsi, ovvero che la produzione sarebbe partita ad aprile, sembra infatti che l'inizio delle riprese sia stato fissato ad agosto.

Per quanto riguarda l'interprete di Miss Marvel, per la quale al momento non è emersa alcuna anticipazione, viene invece confermato quanto rivelato da Kevin Feige durante la presentazione della Fase 4: sempre secondo il report, la Disney vorrebbe ingaggiare un'attrice che in seguito possa approdare anche sul grande schermo.

Un'ottima occasione per vedere Kamala Khan al cinema potrebbe essere Captain Marvel 2, il cui arrivo è stato annunciato poche settimane fa in vista di una probabile uscita nel 2022. O magari in un film dei vociferati Young Avengers, anche se per il momento non ci sono informazioni concrete su quel fronte.

In attesa di conferme o smentite ufficiali, vi ricordiamo che Disney+ sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 24 marzo. Cosa vi aspettate da Miss Marvel? Fatecelo sapere nei commenti.