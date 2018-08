Miss Huller nel nuovo character poster del remake di Suspiria

Amazon Studios ha diffuso un nuovo character poster del remake di Suspiria, film diretto dal regista palermitano Luca Guadagnino. Il poster vede protagonista il personaggio di Miss Huller, interpretata dall'attrice olandese Renée Soutendijk. Sul manifesto la scritta 'Perfection Commands Sacrifice'. Un nuovo trailer è atteso nelle prossime ore.

Remake dell'omonimo film di Dario Argento del 1977, Suspiria è ambientato proprio in quell'anno e racconta le vicende della ballerina americana Susie Bannon (Dakota Johnson) che si trasferisce a Berlino per frequentare la prestigiosa Markos Tanz Company. Grazie alla guida di Madame Blanc (Tilda Swinton), Susie perfeziona le sue qualità artistiche ma una serie di brutali omicidi le fanno sorgere dei dubbi proprio su Madame Blanc e sull'intero istituto.

Il cast di Suspiria include Tilda Swinton, Dakota Johnson, Chloë Grace Moretz, Mia Goth e Jessica Harper, che nel film originale interpretava la protagonista, Susy Benner.

Dietro la macchina da presa di questo remake - che il regista preferisce considerare una nuova versione del cult degli anni '70 - troviamo Luca Guadagnino, che si cimenta in un progetto molto ambizioso dopo il successo di Chiamami col tuo nome. La sceneggiatura è stata scritta da David Kajganich. Il film sarà presentato in anteprima mondiale alla 75ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

La colonna sonora del film è di Thom Yorke dei Radiohead.

Suspiria uscirà ufficialmente nelle sale cinematografiche statunitensi il 2 novembre, distribuito da Amazon Studios.