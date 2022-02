Miss Detective, perché la storia della madre di Gracie fu tagliata?

Personaggio già ben caratterizzato, la Gracie Hart di Sandra Bullock avrebbe dovuto godere, in Miss Detective, di un maggior approfondimento sul sul passato: inizialmente, infatti, lo script prevedeva dei passaggi sull'infanzia di Gracie e sul sul rapporto con la madre. Perché, allora, la scelta di farne a meno?

Ci sembra giusto, innanzitutto, scendere nel dettaglio: la scena in cui avremmo dovuto fare la conoscenza della madre di Gracie è quella in cui la nostra protagonista, ancora ragazzina, finisce nei guai per aver picchiato due ragazzi. In quest'occasione avrebbe dunque dovuto fare il suo ingresso in scena la signora Hart, convocata dalla scuola perché celebrasse l'impresa della figlia con una solenne tirata d'orecchie.

L'introduzione della madre avrebbe inoltre aggiunto un tocco drammatico alla storia di Gracie: la sceneggiatura prevedeva infatti che la donna, anch'ella agente FBI, morisse proprio durante una missione, lasciando Gracie orfana e con l'impellente desiderio di seguirne le orme dedicandosi alla sua stessa carriera.

Donald Petrie, però, pensò che l'indugiare sulla storia della madre avrebbe inutilmente appesantito il film, soprattutto considerando che il personaggio di Gracie non avesse bisogno di ulteriori aggiunte per suscitare l'empatia degli spettatori. Cosa ne pensate? La madre di Gracie sarebbe stata un'aggiunta valida? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento su Sandra Bullock.