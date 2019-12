Misbehaviour: primo trailer ufficiale per il film con Keira Knightley

Pathé ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Misbehaviour, pellicola che racconterà la storia vera del celebre concorso di Miss Mondo nel 1970. Diretto da Philippa Lowthorpe (The Crown), il film vedrà come protagoniste Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw.

Potete trovare il filmato nel player in alto.

L'edizione di Miss Mondo del 1970 divenne una delle più controverse e memorabili a causa delle proteste, in diretta televisiva, del Women's Liberation Movement. Inoltre, venne incoronata reginetta Miss Grenada, che diventò la prima donna nera a vincere il concorso di Miss Mondo scalzando clamorosamente la favorita Miss Svezia.

La Knightley e Jessica Buckley vestiranno i panni di due membri del Women's Liberation Movement, mentre la Mbatha-Raw sarà la Miss Grenada Jennifer Hosten. Nel resto del cast troveremo anche Suki Waterhouse (Miss USA), Greg Kinnear (Bob Hope), Lesley Manville (Dolores Hope), Keeley Hawes (Julia Morley) e Rhys Ifans (Eric Morley).

Scritto da Rebecca Frayn, il film è di produzione britannica e sarà distribuito da Pathé e Left Bank Pictures. Hanno prodotto il film Suzanne Mackie, Sarah-Jane Wheale, Cameron McCracken, Jenny Borgars e Andy Harries.

Che ve ne pare di questo trailer ufficiale? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alla prima immagine di Gugu Mbatha-Raw nei panni di Miss Grenada.