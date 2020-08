Misbeahviour, Keira Knightley nel trailer del film sulla lotta femminista

Shout! Studios ha pubblicato online il nuovo trailer di Misbeahviour, film che vede protagoniste Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw. Un film che racconta la vera storia della lotta di alcune donne per cercare di combattere la disuguaglianza sociale. Misbeahviour è prodotto da Left Bank Pictures, ed è ambientato negli anni '70.

In Misbeahviour si racconta la storia dell'edizione di Miss Mondo ambientata a Londra e condotta da Bob Hope. Un evento finito nel caos a causa delle proteste in diretta tv di Women's Liberation Movement, un gruppo di femministe che si batte per combattere le discriminazioni sociali. Dopo la protesta vincerà la competizione Miss Grenada, battendo la favorita del concorso, Miss Svezia.



Si tratta della prima donna nera a vincere la competizione. Un evento realmente accaduto, al quale il film si ispira chiaramente.

Nel cast di Misbeahviour altre star del calibro di Jessie Buckley, Keeley Hawes, Phyllis Logan, Lesley Manville, Rhys Ifans e Greg Kinnear.

Su Everyeye trovate anche il primo trailer di Misbeahviour. La star della saga Disney di Pirati dei Caraibi Keira Knightley ha fatto sapere ad aprile di non voler più girare scene di nudo, e ha spiegato i motivi di questa decisione.

Gugu Mbatha-Raw è conosciuta soprattutto per l'episodio San Junipero di Black Mirror, nel quale recita al fianco di Mackenzie Davis.

La regia del film è stata affidata a Philippa Lowthorpe.