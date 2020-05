Miriam Leone senza veli su Instagram, la foto manda in delirio i fan

In queste ore la splendida Miriam Leone, prossima a convolare a nozze, è tornata sulla sua pagina Instagram con una foto senza veli che ha fatto immediatamente incetta di cuori da parte dei suoi numerosi follower.

Oltre alla splendida fotografia, che la ritrae baciata in viso dai raggi del sole, l'attrice che presto ammireremo nei panni di Eva Kant in di Diabolik ha scritto anche quella che lei stessa ha definito un lungo "pippone":

"In una delle primissime interviste che mi fecero (poi un giorno vi racconterò meglio di come la mia vita sia cambiata dall'oggi al domani) mi chiesero - 'Cosa porterebbe su un'isola deserta?' e io - - 'Beh, il mascara!' ... Bene, in questi mesi sono tornata ad una sorta di stato di natura gentile, lontano da trucchi e parrucchi (che amo dalla nascita e sempre comunque amerò suppongo)... Ma mi sono sentita libera, libera di non dover sembrare a posto a tutti i costi, selvatica, senza un filo di trucco,senza mascara, come in questa foto, libera di non apparire perfetta, nessuno lo è, nemmeno io ve lo assicuro... Ho convissuto ciclicamente con tante di quelle insicurezze che un giorno vi racconteró anche quelle (magari non lo stesso giorno di come la mia vita sia cambiata dall'oggi al domani). .. 'Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale' scriveva Montale ... ed io aspiro all'essenziale, dopo una vita di complicazioni. L'amore probabilmente è l'essenziale, in ogni sua forma...cercate di praticarlo e cercarlo dentro voi stessi. Certo, c'è da dire anche che dopo mesi scalza non vedo l'ora di tornare a correre sui tacchi!!! Ho scritto un pippone, accussì..."

