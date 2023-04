Miriam Leone da urlo, la star di Diabolik fa impazzire i fan con una foto in lingerie!

La star di Diaboli, Miriam Leone, ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram una foto che ha fatto immediatamente impazzire i fan, mostrando un abbigliamento in lingerie anni '50, probabilmente legato ad un film in lavorazione ambientato proprio in quegli anni, come avevano anticipato di qualche giorno fa.

Nella foto, Leone indossa un corpetto in pizzo, calze color carne e una guêpière bianca. A catturare l'attenzione anche il suo nuovo look, con un caschetto scuro che termine con le punte indirizzate verso l'alto.



In ogni caso potrebbe trattarsi di una parrucca indossata dal suo personaggio nel film e non una reale nuova acconciatura.

Nella didascalia, Leone ha scritto:"Oops... Direttamente dal 1956...", stuzzicando la fantasia dei propri fan sul prossimo progetto nel quale è impegnata l'attrice e modella catanese. Scoprite sul nostro sito 5 film da recuperare con Miriam Leone.



Miriam Leone ha interpretato Eva Kant in Diabolik dei Manetti Bros. e nel relativo sequel, Diabolik - Ginko all'attacco!, uscito nel 2022 nelle sale.

In tv l'attrice è ricordata soprattutto per il ruolo dell'aspirante soubrette Veronica Castello nella serie 1992, al fianco di Stefano Accorsi e Guido Caprino.



Non perdetevi su Everyeye la recensione di Diabolik - Ginko all'attacco!, l'ultimo film uscito nelle sale con Miriam Leone nel cast, al fianco di Giacomo Gianniotti, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice, Linda Caridi, Pier Giorgio Bellocchio e Andrea Roncato.