Miriam Leone tornerà come Eva Kant in Diabolik: Chi sei? Tutto sul cast del nuovo film

Qual è il cast di Diabolik: Chi Sei? L'amatissima Miriam Leone tornerà a vestire ancora una volta i panni della seducente Eva Kant? E chi interpreterà il cosiddetto Re del Terrore nel terzo film della saga dei Manetti Bros?

Oltre ad averci comunicato la nuova data d'uscita di Diabolik: Chi Sei?, 01 Distribution ci ha confermato anche il cast del nuovo film di Diabolik: possiamo dunque confermarvi che, in questo terzo capitolo, Giacomo Gianniotti torna a vestire i panni di Diabolik, già interpretato nel precedente film della saga Diabolik: Ginko all'attacco! dopo aver ereditato il ruolo dal protagonista del primo episodio, Luca Marinelli. Oltre a lui, torneranno anche i co-protagonisti Miriam Leone e Valerio Mastandrea, mentre Monica Bellucci riprenderà il ruolo già interpretato nel secondo film. Infine, completano il cast di Diabolik: Chi Sei? Pier Giorgio Bellocchio, Chiara Martegiani, Massimiliano Rossi, Mario Sgueglia, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Michele Ragno, Amanda Campana, Andrea Arru, Max Gazzè, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Lorenzo Zurzolo e Barbara Bouchet.

Tratta da una storia originale di Angela e Luciana Giussani, la sceneggiatura di Diabolik: Chi Sei? è scritta dai Manetti bros. e Michelangelo La Neve. Il film è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros. e Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e con Bleidwin, con il sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission e Friuli-Venezia Giulia Film Commission con il contributo di Calabria Film Commission.

Ricordiamo che Diabolik: Ginko all'attacco è disponibile in home-video, avete tempo per recuperarlo prima dell'uscita del terzo episodio atteso al cinema per il prossimo 30 novembre.