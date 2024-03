Miriam Leone torna sul set: 'La mia prima volta in scena da mamma'

A quasi tre mesi dal parto, Miriam Leone torna sul set: dopo la nascita del suo primogenito, Orlando, l’attrice ha raccontato la sua prima giornata di lavoro dopo la maternità tramite un post Instagram. Ma vediamo quali sono state le parole della star.

In questi mesi abbiamo potuto ammirare le foto di una Miriam Leone incantevole col pancione: l’attrice ha condiviso col pubblico tutta la sua gravidanza, aiutando e consigliando altre donne con piccoli trucchetti per affrontare al meglio il percorso del dolce evento. A quasi 3 mesi dalla nascita di Orlando, la star ci ha tenuto a condividere con i fan anche il suo ritorno sul set: “È primavera! Prima giornata sul set dopo la nascita del nostro bebè… Abbiamo ricevuto un regalo bellissimo per il cucciolo e poi, camminando per strada, sono entrata in un laboratorio da cui usciva profumo fragrante di pane e di zucchero e mi hanno regalato una colomba pasquale”.

Inoltre, la protagonista de I Leoni di Sicilia, ha ribadito la sua felicità anche nelle sue storie Instagram: “Oggi è il primo giorno di set dopo 2 mesi e mezzo che sono stata nel mio nido, a casa col mio bebè, sono molto emozionata, sono anche truccata”. Sul progetto per cui l’attrice è tornata sul set non si hanno notizie, potrebbe trattarsi di un nuovo film o di un semplice servizio fotografico. Nell’attesa di rivedere Miriam Leone sul grande schermo, qui trovate la nostra recensione de I Leoni di Sicilia.

