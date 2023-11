Miriam Leone, la star di Diabolik si tiene in forma in palestra col pancione

Miriam Leone è insieme a Monica Bellucci nell’ultimo capitolo di Diabolik, dal titolo “Diabolik: Chi sei?”. L’attrice siciliana dovrebbe adesso attraversare un periodo di riposo data la dolce attesa, e invece ecco una sorpresa per tutti i fan.

Miriam Leone ha pubblicato sul suo account Instagram un video in cui si allena in palestra nonostante la gravidanza. Il post è diventato subito virale, raccogliendo quasi 45.000 mi piace nell’arco di 24 ore. Nei commenti i fan l’hanno riempita di complimenti per la sua tenacia e perseveranza:

“E poi ci sono io che a vent’anni faccio divano agonistico, questo è il motivo per cui ti ammiro tantissimo” scrive un utente, “Bellissima e bravissima, complimenti per il ruolo di Giulia, hai dato un volto a ciò che leggendo mi ero immaginata.” Scrive un’altra fan riferendosi alla serie tv I Leoni di Sicilia e all’interpretazione di Miriam Leoni nei panni di Giulia Portalupi.

Proprio la serie tratta dall’omonima saga di romanzi è uscita il 25 ottobre sulla piattaforma streaming Disney+ con i primi 4 episodi, mentre gli altri 4 sono stati pubblicati il 1° novembre. Tutti gli episodi sono stati diretti da Paolo Genovese e la sceneggiatura scritta da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. Qui potete trovare le nostre prime opinioni su I Leoni di Sicilia con Miriam Leone.