Miriam Leone sicura: 'Miss Italia è stata la mia porta per l'emancipazione'

L'ascesa di Miriam Leone nel corso di quest'ultimo decennio è stata ben visibile a tutti: tra serie TV ed incursioni sempre più frequenti ed apprezzate sul grande schermo, la brava e bella attrice siciliana ha incassato sempre più consensi distaccandosi sempre più, agli occhi dell'opinione pubblica, dalla Miss Italia degli esordi.

Già, perché la strada della star di 1992, 1993 e 1994 parte proprio da lì, dalla 69esima edizione del celebre concorso di bellezza: era il 2008 e la nostra aveva solo 23 anni. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e, alla luce della sua carriera attuale, qualcuno si chiede se Leone provi ora fastidio o disagio ad essere associata alla spesso bistrattata kermesse o magari a veder spesso sottolineata la sua bellezza più delle doti attoriali.

A fugare ogni dubbio è stata la stessa Miriam Leone, che nel corso di una recente intervista rilasciata a Grazia ha dichiarato: "Ma no! Anzi: sottolineiamo, sottolineiamo! Ho 35 anni, ci tengo più di un tempo. E comunque per me Miss Italia resta importantissima, è stata la mia porta verso l’emancipazione. Quello è stato l’unico anno in cui in giuria c’era Anna Strasberg e tra i premi per la vincitrice c’era un seminario con lei. Ho imparato moltissimo".

Niente paura, insomma: ricordare a Miriam Leone le origini del suo successo non sarà mai un problema, così come elogiarla per la sua bellezza. Bellezza su cui, tra l'altro, recentemente qualcuno ebbe da ridire: la star de La Scuola più Bella del Mondo fu infatti criticata su Instagram per le sopracciglia troppo folte.