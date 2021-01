Miriam Leone sfoggia il nuovo look: la frangia fa impazzire i fan su Instagram

Anno nuovo, vita nuova: l'inizio del 2021 ha finalmente spazzato via un anno del quale non vedevamo l'ora di liberarci, dandoci anche modo di apportare, come sempre accade all'alba di un nuovo ciclo, qualche piccola modifica alle nostre vite o alle nostre abitudini... A partire dal look, come ha fatto ad esempio Miriam Leone.

I capelli sono infatti uno degli aspetti più immediatamente riconoscibili della star di Diabolik: quel rosso acceso con cui la vediamo da anni è una vera e propria firma per la nostra Miriam, che solo raramente negli ultimi anni si è concessa qualche passaggio al biondo o ritorno al castano (che, per chi non lo sapesse, è il suo colore naturale).

Proprio dai capelli, dunque, parte il cambiamento della futura Eva Kant per questo 2021: l'attrice ha però deciso di lasciare in pace il colore a cui ci ha abituati, preferendo invece optare per un taglio diverso dal solito. Su Instagram, dunque, la star de L'Amore a Domicilio e Metti la Nonna in Freezer ha sfoggiato una frangia nuova di zecca che, a giudicare dai commenti, ha immediatamente scatenato un'orda di feedback positivi da parte dei fan.

