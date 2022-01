Miriam Leone e Pierfrancesco Favino insieme nel trailer di Corro da te

Vision Distribution ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Corro date, film che vede protagonisti la coppia inedita formata da due delle più grandi stelle del cinema nostrano, ovvero Piefrancesco Favino e Miriam Leone, quest'ultima sempre più lanciata nella sua carriera cinematografica. L'uscita della pellicola è fissata per febbraio.

Il film è diretto dall'instancabile Riccardo Milani, che da poco è reduce dallo straordinario successo di Come un gatto in tangenziale 2 capace di incassare oltre 3 milioni di euro in tempo di pandemia in Italia e di scalare le classifiche dei film più visti anche dopo il lancio sulla piattaforma di Sky. Oltre alla presenza di Favino e Leone, Corro da te vede la presenza di Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Andrea Pennacchi, Carlo De Ruggieri, Giulio Base, con l’amichevole partecipazione di Piera Degli Esposti (alla sua ultima partecipazione dopo la scomparsa avvenuta lo scorso agosto) e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

Di seguito la sinossi: Bello, sportivo, single incallito e seduttore seriale, Gianni è un quasi cinquantenne in carriera a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta tra i suoi testimonial i più grandi atleti del momento. Disposto a tutto pur di conquistare la giovane donna di turno, per una serie di circostanze arriva a fingere di essere costretto su una sedia a rotelle – questa volta puntando tutto sulla pietà, per lui l’unico sentimento che è possibile provare nei confronti di un disabile. Ma quando incontra Chiara, una donna solare e dinamica, musicista per lavoro e tennista per passione nonostante l’incidente che l’ha resa paraplegica, inizia a provare per lei tutt’altro tipo di sentimenti. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l’amore, la disabilità in sé. Imparerà che l’unico vero handicap è l’assenza di forza d’animo, per ritrovarsi infine totalmente cambiato sia come uomo che come businessman.

Corro da te uscirà nelle sale italiane il 10 febbraio 2022. Miriam Leone è ancora nelle sale con Diabolik, con Luca Marinelli e Valerio Mastandrea. Su queste pagine trovate la recensione di Diabolik.