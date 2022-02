Miriam Leone pazza per l'Etna: 'Una delle cose che amo di più nella vita'

La nuova eruzione dell'Etna ha attirato l'attenzione di Miriam Leone, che sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram ha voluto condividere un racconto personale con i propri followers.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la star del nuovo Diabolik ha scritto: "Ieri sera mio fratello mi ha mandato questa foto scattata da un suo amico… Mi spiace sempre un po’ non essere a casa (la mia prima casa, le mie radici, la mia formazione, la mia essenza) quando l’Etna ci ricorda della sua immensità. È (ed è sempre stata, fin da bambina) una delle cose che amo di più della vita … con mio fratello salivamo subito in macchina per cercare il posto più vicino e sicuro da cui ammirare l’eruzione, ma soprattutto ascoltarla, ascoltare il cuore della Terra battere, quel rapporto tra il dentro e il fuori e il suono del magma che scivola e squarcia potentemente l’oscurità e il silenzio."

La star prosegue: "Sono cresciuta con i piedi su questo vulcano, con sotto una terra che trema spesso e che mi ha dato radici forti per poter volare. Sono fiera della mia strada e dei luoghi da cui provengo e in cui mi sono formata [...] Questo post è per Nostra Madre Etna da sua figlia Miriam. Accussì."

