Miriam Leone omaggia l'amicizia con Monica Bellucci: 'Tra donne nascono grandi cose'

L'unione tra donne fa la forza: a ribadirlo è Miriam Leone, attualmente sul piccolo schermo nel ruolo di Giulia Portalupi in I Leoni di Sicilia su Disney, mentre racconta la propria esperienza al fianco di Monica Bellucci in Diabolik chi sei?, terzo capitolo della saga firmata dai Manetti Bros.

Leone e Bellucci avevano già fatto impazzire i fan sul red carpet per la seconda collaborazione della loro carriera: Leone riprenderà i panni di Eva Kant, partner del genio criminale nato dalle sorelle Giussani e Monica Bellucci quelli della duchessa Altea di Vallenberg in Diabolik chi sei?

Proprio in vista dell'uscita di Diabolik 3, le due attrici sono state ospiti da Che Tempo che Fa di Fabio Fazio di domenica 26 novembre raccontando della nascita della loro amicizia. Durante l'intervista, Miriam Leone ha chiesto un momento per parlare della solidarietà tra le donne, riferendosi anche alle recenti mobilitazioni che hanno preso piede in tutta Italia a seguito del femminicidio di Giulia Cecchettin: "L'amicizia e l'unione tra donne fa davvero grandi cose - ha detto Leone - come quelle che stiamo dicendo e che stanno accadendo in questi giorni. Siamo con tutte le donne che stanno alzando la propria voce".

Sia sul grande che sul piccolo schermo schermo, sia Miriam Leone che Monica Bellucci hanno dato voce a forti personaggi femminili, orgogliosi della propria indipendenza e non saranno da meno in Diabolik chi sei?