Miriam Leone è il nuovo volto di NOW TV, nello spot del servizio streaming di Sky

Miriam Leone è stata scelta per la nuova campagna promozionale di Now Tv. L'attrice compare in uno spot ufficiale nel quale viene ripresa mentre utilizza il servizio di Sky in una serie di contesti differenti.

Dopo l'accordo Sky per dei nuovi canali, la nota azienda si appresta a rilanciare anche la piattaforma di streaming Now Tv, attraverso una nuova campagna pubblicitaria. Il volto è quello di Miriam Leone, una delle attrici italiane più ricercate dell'ultimo periodo.

Il claim dello spot recita: "NOW TV, la tv come sei tu". Il video è incentrato sul far capire quanto sia comodo avere una piattaforma sempre disponibile, in qualsiasi occasione. L'attrice è ripresa in una serie di contesti diversi: mentre sta guardando un film sul tablet durante una pausa dalle riprese; mentre esulta per una partita in tv; impaurita sul divano davanti ad un film horror, in compagnia di amici; addirittura mentre fa la spesa, intenta comunque a guardare ciò che preferisce sullo schermo dello smartphone.

Il filmato punta ad evidenziare la comodità relativa ad un servizio che si adatta al pubblico di spettatori a cui si rivolge, fornendogli un catalogo vario, che va dalle serie tv, ai film, allo sport.

“Il nostro sogno è poter rendere le persone libere di scegliere cosa, dove, quando e se guardare un contenuto di qualità e accontentare i loro gusti e i loro mood ogni singolo giorno. Un bel film da vedere in coppia, una partita di calcio con gli amici la domenica o la propria serie TV preferita in pausa pranzo." dichiara Federico Sisinni, Head of Brand & Communication NOW TV.

È possibile accedere a NOW TV su Smart TV, Tablet, Smartphone, PC, Google Chromecast, Tim Vision, Vodafone TV, NOW TV Smart Stick e anche sulle console da gioco. Il costo si divide in base al tipo di contenuti che si vogliono visionare: 9,99€ per il pass Intrattenimento e serie tv o Cinema (14,99€ entrambi), 29,99€ per il pass Sport contenente tutto il calcio e lo sport di Sky.

Miriam Leone era già stata legata a Sky, dato che l'azienda aveva prodotto la serie di Luca Argentero basata sul mondo politico italiano negli anni '90, nella quale anche la Leone recitava. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di 1994, capitolo conclusivo della serie.