Miriam Leone, una nuova foto sui social fa impazzire i fan

I tempi di Miss Italia sembrano ormai un ricordo. Miriam Leone oggi è un'attrice piuttosto affermata e anche sui social i fan non mancano di dimostrarle affetto. Nelle ultime ore Leone ha pubblicato un'immagine sensuale che la ritrae mentre indossa soltanto uno scialle di Etro, ringraziando la casa di moda per il regalo.

Dopo il successo a Miss Italia 2008, Miriam Leone ha iniziato un percorso che l'ha portata a lavorare davanti alla macchina da presa in numerosi film e serie tv, debuttando sul grande schermo nel 2010, diretta da Giovanni Veronesi in Genitori & Figli - Agitare bene prima dell'uso.

In seguito si è fatta notare in titoli quali La scuola più bella del mondo di Luca Miniero, In guerra per amore di Pif, Fai bei sogni di Marco Bellocchio e soprattutto Metti la nonna in freezer, al fianco di Fabio De Luigi.



Prossimamente la vedremo nei panni dell'iconica Eva Kant in Diabolik, adattamento cinematografico diretto dai Manetti Bros., al fianco di Luca Marinelli nel ruolo del protagonista e di Valerio Mastandrea nei panni di Ginko.

Sul piccolo schermo Miriam Leone ha partecipato ad episodi di sit-com e serie tv come Camera Café, Distretto di polizia e Un passo dal cielo, prima trovare un ruolo da co-protagonista in 1992, al fianco di Stefano Accorsi e Guido Caprino, tornando nei seguiti, 1993 e 1994.



Nei mesi scorsi altre volte Miriam Leone ha fatto impazzire i fan sui social, ed è stata diffusa una prima immagine di Eva Kant, interpretata dall'attrice in Diabolik dei Manetti Bros.