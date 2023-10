Miriam Leone e Monica Bellucci al cinema per Diabolik: la combo che fa impazzire i fan

Mentre l'arrivo di Diabolik: Chi sei? slitta a novembre, le protagoniste del film Miriam Leone e Monica Bellucci conquistano il red carpet e il cuore di tutti.

Ciò che ha fatto impazzire i fan, a parte la bellezza innegabile delle due attrici, sono i due look opposti scelti per le stesse. Da una parte abbiamo la Leone, vestita con colori caldi che avvolgono il suo pancione. Dall'altra abbiamo la Bellucci, in un total black che veste una figura slanciata ed elegante.

Le due attrici hanno promosso Diabolik: Chi sei?, terzo capitolo della saga sul famosissimo personaggio dei fumetti. Nella saga, la Leone interpreta l'irresistibile e letale Eva Kant, mentre la Bellucci interpreta Altea, compagna e complice di Ginko (Valerio Mastandrea).

Ma non è tutto: nel cast di Diabolik 3 c'è anche Lorenzo Zurzolo, Giacomo Giorgio, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Alessio Lapice e molti altri. Un cast variegato che colora un film ormai attesissimo.

Che cosa succede in Diabolik: Chi sei? Clerville è minacciata da una nuova banda criminale, anche peggiore dello stesso Diabolik in termine di cattiveria. Così Ginko e Diabolik iniziano delle indagini su di essa, ma tale ricerca li farà catturare. In questo periodo di prigionia Diabolik parlerà delle sue origini e svelerà alcuni segreti del suo passato a Ginko. A salvare i due saranno Eva Kant e la Duchessa Altea.