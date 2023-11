Miriam Leone mamma incantevole con il pancione: la splendida foto su Instagram

Miriam Leone si è sempre contraddistinta per eleganza, bellezza e talento e non ha smesso mai di farlo. L'attrice, che ha reso pubblica la propria gravidanza qualche mese fa, sta attraversando tutte le fasi del suo viaggio da futura mamma in compagnia dei suoi fan utilizzando Instagram come vetrina.

Dopo il bellissimo ruolo di Miriam Leone ne I Leoni di Sicilia, l'attrice tornerà presto al cinema nel nuovo capitolo di Diabolik. Subito dopo l'annuncio della sua gravidanza, l'attrice si è sempre mostrata fieramente con il proprio pancione come manifesto della bellezza femminile e di capacità di sapersi mostrare elegante e meravigliosa in ogni momento, il tutto dopo i bellissimi red carpet con meravigliosi abiti fatti alla Festa del Cinema di Roma e le tante interviste rilasciate nel quale ha parlato della propria carriera e di come il diventare mamma sia un passaggio che la arricchirà ancora di più come donna e persona.

Nell'ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Miriam Leone è meravigliosa nel suo abito lilla che evidenzia le forme della gravidanza e, soprattutto, il suo pancione. L'attrice, nella sua condizione di quasi neo mamma, sembra stia portando avanti una battaglia personale mostrando la bellezza e l'indipendenza di cui le donne si fanno portatrici. Forti, bellissime ed in carriera che mostrano con successo i propri traguardi sia lavorativi che personali. La foto pubblicata dal set fotografico di Grazia è un bellissimo urlo alla libertà e alla bellezza del diventare mamme.

In un nuovo video de I Leoni di Sicilia si sono immaginati i personaggi nel XXI secolo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!