Miriam Leone, luna di miele con topless per la star di Diabolik

Qualche mese fa Miriam Leone si è sposata, coronando il suo sogno d'amore con Paolo Carullo. I due ora hanno deciso di concedersi una meritata luna di miele, volando nelle paradisiache Maldive per trascorrere qualche giorno di relax tra le trasparenti acque della Repubblica posta nell'Asia Meridionale.

Naturalmente, l'Eva Kant di Diabolik non ha perso l'occasione per mostrarsi in tutta la sua giunonica bellezza, condividendo alcuni scatti di questi giorni spensierati e uno dei vari è saltato all'occhio dei fan. L'ex Miss Italia si è infatti mostrata in topless mentre con le mani nasconde il suo seno dagli occhi indiscreti dei follower dopo un tuffo in piscina. Come spesso succede in questi casi, la foto ha fatto il pieno di like e commenti. La Leone ha condiviso molte altre immagini di questi suoi giorni di relax, mostrandosi poi con un sensualissimo bikini nero e anche con una tutina da snorkeling bianca a maniche lunghe.

Proprio nei giorni scorsi, Miriam Leone ha espresso tutto il suo amore per il neo-marito in un romantico post di San Valentino: "Non servono parole. È dolce poterti dedicare questa foto anche qui… A tutti i “Valentini” un augurio: amate a rispettate chi scegliete, chi vi ha scelto, chi vi sceglie ogni giorno. Scambiatevi regali e gentilezze anche quando non è festa. Celebrate ogni giorno appassionatamente. Buon San Valentino a tutti gli innamorati".