Miriam Leone e Luca Marinelli nel primo trailer ufficiale di Diabolik!

01 Distribution ha pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di Diabolik, atteso nuovo film dei Manetti Bros. con protagonisti Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

Come al solito potete visionarlo all'interno dell'articolo: il filmato mostra brevi immagini del film in uscita, presentando il Diabolik di Luca Marinelli, la Eva Kant della Leone, un mucchio di soldi pronti per essere rubati e anche Ginko, interpretato da Mastandrea.

La trama sarà ispirata ai volumi 3 e 4 della saga a fumetti, coi fan che potranno assistere al primo incontro tra l'abile ladro senza scrupoli e la sua femme fatale in una vera e propria storia di origini. La sinossi recita:

"La città immaginaria di Clerville, anni '60. L'infallibile Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, ha inferto un altro colpo alla polizia, scappando di nuovo con la sua Jaguar E-type nera. Nel frattempo, c'è grande attesa in città per l'arrivo di Lady Kant, un'affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello inestimabile non sfugge all'attenzione di Diabolik che, nel tentativo di metterci le mani sopra, rimane incantato dal fascino irresistibile della donna. Ma ora la vita stessa del ladro è in pericolo: l'incorruttibile e determinato Ispettore Ginko e la sua squadra hanno finalmente trovato il modo di fare uscire il criminale allo scoperto e questa volta Diabolik non sarà in grado di uscirne da solo."

Ricordiamo che Diabolik è atteso nelle sale il 31 dicembre. Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini, Roberto Citran.