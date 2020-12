Miriam Leone è incredibile nei panni di Eva Kant nella nuova foto anteprima di Diabolik!

Dopo il nuovo ufficiale poster di Diabolik e la conferma del rinvio del film dei Manetti Bros al 2021, arriva anche una nuova immagine in anteprima che ritrae Miriam Leone nei panni di Eva Kant.

Il nuovo cinecomic italiano Diabolik è un adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, è stato diretto dai Manetti bros. e scritto da Michelangelo La Neve e i registi, che hanno anche firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli. Oltre a Luca Marinelli nei panni del protagonista e Miriam Leone, il film vanta un cast da urlo che include anche Valerio Mastandrea, Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini e Roberto Citran.

Diabolik è una produzione Mompracem con Rai Cinema, è stato prodotto da Carlo Macchitella e dai Manetti bros. in associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste. Sarà distribuito da 01 Distribution nel corso del 2021, anche se al momento non abbiamo una nuova data ufficiale.

Ricordiamo che la colonna sonora originale è stata composta da Pivio & Aldo De Scalzi mentre Manuel Agnelli è autore e interprete di due brani inediti.

