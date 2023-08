Miriam Leone incinta, conquista i fan sui social col pancione

Miriam Leone è una delle attrici più amate dal pubblico italiano e i suoi canali social sono molto seguiti dai fan. Un paio di giorni fa Leone ha pubblicato una foto che li ha conquistati. L'attrice sta trascorrendo il periodo di gravidanza e ha deciso di condividere uno scatto durante un momento di relax domenicale.

Le immagini mostrano Leone in una località marittima tra prati, mare e una didascalia con la scritta 'Pane e olio'. Sposata dal settembre 2021 con il manager e musicista Paolo Carullo, Miriam Leone è in attesa del suo primo figlio.

Vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia nel 2008, Miriam Leone nel corso degli anni ha costruito una solida carriera sullo schermo, alternando le proprie esperienze professionali al cinema e in televisione.

Al cinema è conosciuta soprattutto per il ruolo di Eva Kant in Diabolik dei Manetti Bros., ruolo per il quale ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento. Quest'ultimo riconoscimento l'ha ottenuto nel 2021 per il film L'amore a domicilio, ma le nomination sono arrivate anche per Metti la nonna in freezer e Corro da te, che attirò 1 milione di telespettatori su Sky.

In tv ha partecipato a programmi e fiction come Camera Café, Distretto di polizia, Un passo dal cielo, La dama velata, 1992 e I Medici.

Ad aprile Miriam Leone scrisse una lettera a se stessa nel giorno del proprio trentottesimo compleanno.