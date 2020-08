Miriam Leone, le imperdibili interpretazioni dell'attrice di Un paese quasi perfetto

Questa sera va in onda su Rai Uno Un paese quasi perfetto, commedia del 2016 scritta e diretta da Massimo Gaudioso, che ha visto la partecipazione di Fabio Volo, Silvio Orlando, Carlo Buccirosso e soprattutto Miriam Leone.

Quest'ultima è una delle attrici italiane più apprezzate del momento che, ha saputo conquistato il pubblico e la critica non solo per la sua incredibile bellezza ma, anche per le sue performance sempre perfette e senza sbavature. Molti ricorderanno che Miriam è stata Miss Italia nel 2008 ma da allora, ne ha fatta di strada.

La sua carriera deve molto alle commedie, tra queste vanno sicuramente citate La Scuola più bella del mondo, Metti la nonna in freezer e soprattutto In guerra per amore, il tenero film di Pif che le ha permesso di fare il definitivo salto di qualità. Non bisogna dimenticare poi la sua interpretazione in Fai bei sogni di Marco Bellocchio basato sul romanzo omonimo di Massimo Gramellini.

Per la Leone non c'è stato però solo il cinema, Miriam ha preso parte a numerosi programmi televisivi e anche serie di un certo spessore. Un posto d'onore va dato sicuramente alla sua partecipazione ne I Medici, dove ha vestito i panni di Bianca, popolana legata a Cosimo. Inoltre sono indimenticabili soprattutto le sue apparizioni in 1992,1993 e 1994.

Miriam Leone è ora impegnata con Diabolik, adattamento dei Manetti Bros. ispirato alle avventure del personaggio creato dalle sorelle Giussani. Prenderà parte al cinecomic insieme a Luca Marinelli vestendo i panni della bellissima Eva Kant.