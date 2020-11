Miriam Leone, Eva Kant seduce i follower durante l'isolamento: ecco la foto

In attesa di vederla nei panni di Eva Kant nel prossimo film dei Manetti Bros., Diabolik, Miriam Leone cattura l'attenzione dei fan con una foto sul suo profilo Instagram che la immortala mentre indossa il maglione preferito del compagno. L'attrice e modella si trova in questo momento in autoisolamento ma non ha abbandonato i suoi follower.

"Effetto quando ti metti il suo maglione preferito in autoisolamento" scrive l'attrice nella didascalia dell'immagine che ha fatto impazzire i fan.

Presumibilmente Leone si riferisce al compagno Paolo Cerullo, con il quale nei mesi scorsi si vociferava che stesse progettando il matrimonio.



Miriam Leone è stata scelta dai Manetti Bros. per interpretare l'iconico personaggio di Eva Kant nell'adattamento cinematografico di Diabolik, che vedrà Luca Marinelli interpretare il ruolo del protagonista, con Valerio Mastandrea nei panni di Ginko.

Il film è uno dei più attesi dei prossimi mesi e Miriam Leone avrà l'occasione di mostrare le sue qualità in un ruolo molto amato dai fan dei fumetti creati nel 1962 dalle sorelle Giussani.

Nel corso della sua carriera Miriam Leone, ex Miss Italia, si è distinta soprattutto per i ruoli nella serie tv Sky, 1992, e nelle stagioni successive (1993, 1994) e nei film In guerra per amore di Pif, Fai bei sogni di Marco Bellocchio e nella commedia Metti la nonna in freezer, insieme a Fabio De Luigi.



Su Everyeye trovate la recensione di Fai bei sogni e la recensione di Metti la nonna in freezer, con protagonista Miriam Leone.