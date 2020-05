Miriam Leone, dietrofront? Arriva una grossa smentita sulla sua vita privata

Nei giorni scorsi è emersa la notizia dell'imminente matrimonio di Miriam Leone, che ovviamente ha suscitato l'interesse di tutti i fan della star: tuttavia, l'entusiasmo potrebbe essere prematuro.

Apparendo sul suo profilo Instagram tramite la modalità Storie, l'attrice ed ex Miss Italia ha infatti comunicato che non c'è ancora nulla di ufficiale, smentendo sonoramente gli ultimi rumor. Come potete vedere in calce all'articolo, la Leone ha scritto:

"Ragazzi, leggo di news che dicono che starei per sposarmi ... ma io non vedo ancora l'anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!"

La dichiarazione non smentisce la chiacchierata love story con Paolo Cerullo, ma pone un freno alle speculazioni sul matrimonio. In un'intervista a Grazia di qualche tempo fa, del resto, la Leone aveva svelato di non avere una famiglia nei suoi piani, almeno per il momento: “I figli non sono nel mio orizzonte. Ho mentito a lungo a me stessa. Volevo aderire ai desideri della mia famiglia: laurea, matrimonio, figli, casa in riva al mare con terrazzo e barbecue. Ho la casa, il terrazzo e il barbecue. Ma me li sono comprati tutti da sola, senza l’aiuto di un uomo”.

Per altri approfondimenti, guardate una sensuale foto senza veli di Miriam Leone pubblicata su Instagram. L'attrice, lo ricordiamo, sarà Eva Kant nel Diabolik dei Manetti Bros.