Miriam Leone criticata sui social: 'Sopracciglia troppo folte'

Miriam Leone è tornata al centro dell'attenzione: non solo per il suo nuovo film Amore a domicilio, ma anche per una polemica legata al suo aspetto fisico.

Alcune attrici e modelle non hanno problemi a mettersi in mostra in maniera sincera sui social, e a dire il vero mai nessuno aveva avuto il coraggio di dire qualcosa sull'aspetto fisico di Miriam Leone. Solo complimenti e apprezzamenti... almeno fin'ora, poiché qualcuno ha pensato di criticarla per le sue sopracciglia.

Troppo folte, poco femminili e troppo scure, secondo alcuni utenti. Ma i fan dell'interprete siciliana non perdonano: "Per me Miriam è la donna più bella d'Italia e non esagero. Criticare lei significa avere dentro tanta invidia", "Criticare Miriam Leone è come criticare gli spaghetti al pomodoro".

Non sono di certo mancati commenti spiacevoli e accuse di body shaming per chi ha provato a demolire un personaggio pubblico del genere basandosi soltanto su un attributo fisico, secondo molti l'ennesimo dettaglio che rende la figura di Miriam Leone ancora più attraente. Ovviamente tra qualche giorno nessuno ne parlerà più, ma le polemiche su Twitter non mancano mai di sorprendere per originalità e inventiva.

L'attrice vestirà i panni di Eva Kant in Diabolik, e recentemente è arrivata una grossa smentita sulla sua vita privata.