Miriam Leone con il costume bagnato: la foto che fa impazzire i fan

Miriam Leone ha dato più volte prova della sua bravura attoriale, ma negli anni è riuscita a conquistare il pubblico anche con il suo modo di fare disinvolto e la sua semplicità, e stavolta ha deciso di dare il bentornato al periodo estivo attraverso una foto che ha già stupito i suoi followers su Instagram.

Tra un progetto e l'altro l'attrice è solita pubblicare molti contenuti per mantenere alta l'attenzione, per discutere e per lanciare messaggi precisi volti a sensibilizzare chi la segue, come le sue foto in rispetto del Black Lives Matter o della quarantena dovuta all'epidemia.

Dopo uno scatto senza veli, appare ora in costume da bagno, e più di qualcuno ha fatto notare come l'indumento lasci davvero poco spazio all'immaginazione, dettaglio che non ha mancato di far colpo sin da subito.

"M is for... Mare... Il mio mare... M is for mi sei mancato... M is for meraviglia per la vita che rinasce...", dichiara l'ex Miss Italia, che a quanto pare ha salutato la stagione estiva per la prima volta, godendosi un rinfrescante bagno. Un momento che merita sempre di essere condiviso, a giudicare dai profili social di molte star.

Vi ricordiamo che Miriam Leone reciterà nel nuovo film dei Manetti Bros. (la 01 Distribution ha appena pubblicato la locandina di Diabolik). Per saperne di più vi rimandiamo al nostro approfondimento su Diabolik.