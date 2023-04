Miriam Leone compie 38 anni, la lettera a sé stessa: 'Sono fiera di te'

Nella vita di Miriam Leone le soddisfazioni non sono mancate di certo, in particolar modo negli ultimi anni: l'attrice di Diabolik si è guadagnata ormai da un po' di tempo un posto stabile nell'Olimpo delle star più popolari del cinema italiano, e all'alba dei suoi 38 anni può dunque permettersi qualche riflessione al riguardo.

Nata a Catania il 14 aprile 1985, l'attrice ha infatti pubblicato su Instagram una lettera indirizzata alla sé stessa bambina, esprimendo tutto il suo orgoglio per quanto fatto finora e corredando il tutto con un'adorabile foto di uno del suo primo compleanno (con tanto di prima candelina spenta).

"Piccoletta, la tua prima candelina è stata azzurra, per caso, ma non troppo, perché tu non ti soffermi mai sulle etichette (tranne su quelle dei vestiti, anche se hai passato una vita in custom made delle zie, tipo l’abito indossato nella foto qui pubblicata del primo compleanno!) quanta forza e coraggio che hai avuto fin qui… mi sorprendi spesso e non mi deludi quasi più, soprattutto ora che sei diventata una donna! Sono fiera di te. Buon compleanno a me e a questa piccoletta qui sempre…e grazie per gli auguri stupendi… piano piano risponderò a tutti" si legge nel post pubblicato a seguito di quello con cui Miriam Leone ha fatto impazzire i suoi fan pochi giorni fa.

Orgoglio più che giustificato, visti i numerosi successi ottenuti nel corso di una carriera brillante, da 1992 a Non Uccidere, passando per film come Marilyn ha gli Occhi Neri e il già citato Diabolik... E siamo sicuri che non sia finita qui!