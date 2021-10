Miriam Leone: 'Bullizzata per le mie sopracciglia, mi paragonavano ad Elio'

Miriam Leone è da poco convolata a nozze con il suo compagno, e sebbene a suo dire questo sia uno dei momenti più belli della sua vita, sia a livello personale che artistico, l'attrice non ha perso l'occasione di raccontare uno dei momenti più infelici della sua gioventù.

Intervistata da Il Corriere della Sera per promuovere Marylin ha gli occhi neri, il nuovo film in cui recita al fianco di Stefano Accorsi, l'ex Miss Italia ha rivelato di essere stata vittima di bullismo nel corso della sua adolescenza.

"Al liceo venivo bullizzata per le mie sopracciglia, mi paragonavano ad Elio de Le Storie Tese. Oggi è divertente perché ho un'età. Ma perché me la dovrei prendere se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano nei giovanissimi, vedo un'accettazione importante della diversità. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia. La gente mi vede bella e non riesco a capire come. Non sono mai contenta del mio aspetto fisico".

E dopo queste dichiarazioni non si è fatta attendere l'esilarante risposta di Elio, che ha pubblicato un post sui social con il bellissimo viso dell'attrice, scrivendo: "E cosa dovremmo dire noi, che venivamo chiamati 'i Miriam'?".