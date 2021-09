Miriam Leone, la bellissima Eva Kant di Diabolik si è sposata!

Miriam Leone quest'oggi ha sposato nella cornice della bellissima Scicli Paolo Carullo, suo compagno da circa due anni. I due, da sempre molto riservati e raramente apparsi insieme in pubblico, si sarebbero conosciuti grazie ad alcuni amici in comune.

La bellissima interprete di Eva Kant in Diabolik ha pubblicato per l'occasione un meraviglioso scatto in abito da sposa con la didascalia: "Ni maritamu" ovvero ci siamo sposati in sicialiano. Successivamente l'attrice ha pubblicato un altro scatto di coppia, all'uscita della chiesa di Santa Maria La Nova, con scritto: "Una felicità indescrivibile!!!Grazie a tutti".

Miriam Leone ha da sempre tentato di tenere nascosto l'evento e quando qualche mese fa le sono state fatte domande in merito ad un imminente matrimonio, ha detto: "Leggo di news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello! Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata, in particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è".

Ma quest'oggi è stata la stessa pagina Facebook di Scicli ad annunciare che un importante evento sarebbe avvenuto in città e dunque, Miriam Leone non ha potuto nascondere ai moltissimi fan accorsi questo lieto evento.

In attesa di vederla nei panni di Eva Kant, date uno sguardo all'ultimo trailer di Diabolik, il film dei Manetti Bros in arrivo nei cinema italiani il prossimo 16 dicembre.