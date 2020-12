Miriam Leone, 5 film da recuperare prima di Diabolik

Chi agli inizi della sua carriera pensava di poter bollare Miriam Leone come la più stereotipate delle bellezze prive di talento ha avuto modo di ricredersi nel giro di poco tempo: l'ex-Miss Italia si è infatti dimostrata un'attrice di tutto rispetto, offrendo più di un'ottima prova tra grande e piccolo schermo.

Prima di ammirare la sua Eva Kant nell'attesissimo Diabolik dei Manetti Bros., dunque, potrebbe essere utile stilare una piccola lista delle migliori performance della nostra sul grande schermo attraverso la quale, nell'attesa, apprezzare la sua innegabile cresciuta.

Il primo titolo a venirci in mente è dunque La Scuola più Bella del Mondo (2014), commedia leggera e a tratti brillante in cui la nostra Miriam offre una prova decisamente spigliata e sicura di sé; stesso discorso vale per In Guerra per Amore (2016), in cui la coppia con Pif sembra funzionare decisamente bene.

Nel 2018 è la volta di Metti la Nonna in Freezer, in cui Leone porta a casa un'altra ottima performance grazie anche alla tangibile chimica creatasi con la co-star Fabio De Luigi; L'Amore a Domicilio (2019) non ha invece ricevuto recensioni entusiaste, ma la prova dell'attrice di Non Uccidere nei panni di una credibilissima femme fatale merita sicuramente una visione. Qui, intanto, trovate una prima foto di Miriam Leone nei panni di Eva Kant.