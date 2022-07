Miriam Leone, 1 milione di spettatori su Sky, Corro da te è il film più visto dell'anno

Corro da te con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino è approdato su Sky Cinema nei giorni scorsi, e ha segnato subito il record di spettatori diventando il film più visto su Sky nel corso del 2022.

Il film ha raccolto in solo una settimana 1 milione di spettatori medi (967mila AMR7 – dato comprensivo di Primissime) e quasi un milione e 700mila contatti unici, più che raddoppiando il dato d’ascolto dell’esordio e con una quota di ascolti non lineari pari al 63%. Si tratta del film più visto del 2022 su Sky nei sette giorni.

Corro da te è un film di Riccardo Milani - remake del film francese Tutti in piedi - che, dopo il grande successo di Come un gatto in tangenziale: Ritorno a Coccia di Morto, torna dietro la macchina da presa per dirigere Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Con loro nel cast Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Andrea Pennacchi, Carlo De Ruggieri, Giulio Base, con l’amichevole partecipazione di Piera Degli Esposti e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido. Il film è una commedia brillante e divertente che, con un tocco delicato, affronta il tema della disabilità raccontando l’incontro tra Gianni, quasi cinquantenne in carriera, disposto a tutto pur di conquistare giovani donne, che per sedurre una ragazza arriva a fingere di essere costretto su una sedia a rotelle. Ma quando nella sua vita entra Chiara, donna solare e dinamica, musicista per lavoro e tennista per passione nonostante l’incidente che l’ha resa paraplegica, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l’amore, la disabilità in sé.

Il film è prodotto da Wildside – società del gruppo Fremantle - e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e in collaborazione con Prime Video. Vi ricordiamo che, prossimamente, Miriam Leone tornerà in Diabolik 2, in uscita a novembre.