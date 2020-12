Minority Report, il controllo remoto Apple Smart TV ricorda quello del film con Tom Cruise

Nel bellissimo Minority Report di Steven Spielberg, uscito nelle sale nel 2002, Tom Cruise manipolava i dati su di uno schermo piatti come fosse un maestro d'orchestra, e ora una nuova App per Smart Watch della Apple sta consentendo ai fan della Casa di Cupertino e del film di Spielberg di fare sostanzialmente la stessa cosa.

Questo perché tale applicazione permette agli utenti di controllare la Smart TV con un semplice gesto delle mani, consentendo agli appassionati di entrare in una realtà simile ma non del tutto uguale a quella di Minority Report.



Creata da Magico, l'applicazione in questione è attualmente in fase di beta test, permettendo così ai possessori di Apple Watch più curiosi di scaricarla gratuitamente per tutte la durata della fase di testing. L'azienda promette che grazie all'app i fruitori non dovranno più preoccuparsi di ricerca il telecomando o di dover premere un milione di tasi anche per i compiti più semplici e intuitivi.



E il fatto di sentirsi trasportati direttamente in Minority Report è promesso anche da Magico nelle informazioni: "Gli utenti che sfrutteranno questa applicazioni saranno fighi quanto Tom Cruise in Minority Report".



Cosa ve ne pare? Curiosi? Fateci sapere come sempre la vostra opinione nei commenti in calce alla notizia.