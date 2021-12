Minions: The Rise of Gru, il nuovo trailer rivela un'ambientazione anni '70!

Dopo un primo trailer di Minions 2, adesso fa il suo arrivo un nuovo teaser del film del franchise, che rivela un'ambientazione molto specifica: gli anni '70.

Secondo quanto riportato, infatti, Minions: The Rise of Gru seguirà proprio un Gru dodicenne, nel suo tentativo di diventare il più grande... villain ovviamente. Seguiremo dunque la sua origin story, che lo vedrà provare a raggiungere il livello di malvagità del suo gruppo di idoli, i Vicious 6. E' proprio con questo fine che recluta i minions, anche se ad un certo punto l'opportunità di diventare il leader dei Vicious 6 si aprirà per lui. Tra eventi incredibili e amicizie improbabili, il viaggio di Gru finirà in modo del tutto inaspettato.

La data di uscita di Minions 2, posticipata più volte, principalmente a causa del covid, è adesso stata fissata. Dunque non ci resta che attendere. A dare la voce a Gru, in lingua originale, tornerà Steve Carrell, in un incredibile cast vocale che vedrà tra i suoi anche Jean-Claude Van Damme e Julie Andrews. Alla regia del film tornerà Kyle Balda insieme a Brad Ableso e Jonathan del Val. La colonna sonora ispirata agli anni '70 sarà invece prodotta dal musicista vincitore di un Grammy Jack Antonoff.

Cosa aspettate? Guardate il trailer che troverete in cima all'articolo!