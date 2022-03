Minions: The Rise of Gru, Kung Fu e Estremo Oriente al centro del nuovo trailer

Dopo che l'ultimo trailer di Minions: The Rise of Gru aveva svelato l'ambientazione anni '70, il nuovo filmato appena pubblicato da Illumination, che potete visionare in apertura, si concentra sull'origin story di un Gru dodicenne e sul Kung Fu, mostrandoci delle sequenze ambientate a Chinatown e nell'Estremo Oriente.

In questo trailer, emergono diversi rimandi agli anni '70, dal look dei personaggi al font delle frasi promozionali, ma, in particolare, si fa notare una citazione al capolavoro di Spielberg del 1975, "Lo Squalo", di cui osserviamo anche la proiezione in una sala cinematografica.

Se lo scenario anni '70 era già nota grazie alle precedenti comunicazioni, oggi scopriamo una nuova centralità del Kung Fu e della cultura cinese. Ci vengono, infatti, mostrati degli scorci di una dettagliatissima Chinatown e di alcune ambientazioni orientali.

Grazie a quanto mostrato nel primo trailer di Minions: The Rise of Gru, sappiamo che questo sequel seguirà Gru poco dopo gli eventi narrati nel primo Minions. Nello specifico, lo seguiremo nei primi passi nella sua carriera criminale e nel suo desiderio di diventare un "supercattivo".

In questo caso, dovrà vedersela con i Vicious 6, un gruppo di cattivi alla ricerca di un nuovo membro. Presentatosi al provino, Gru verrà rifiutato perché troppo piccolo. A quel punto, l'ambizioso ragazzino deciderà di rubare la pietra preziosa della loro leader per impressionarli, causando la loro ira.

Infine, vi ricordiamo che la data di uscita di Minions 2, in seguito a diversi rinvii a causa della pandemia, è stata fissata per il prossimo 1 luglio.