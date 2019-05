Minions: The Rise of Gru arriverà al cinema nell'estate del 2020

Secondo quanto rivelato da Deadline, Universal e Illumination hanno fissato la data d'uscita per il secondo film del franchise dedicato ai Minions per l'estate del 2020.

Secondo spin-off della saga di Cattivissimo me, con Steve Carell protagonista, il film si intitolerà ufficialmente Minions: The Rise of Gru e uscirà - come già anticipato - il 3 luglio 2020. Proprio il titolo, appena rivelato, suggerisce che la trama potrebbe ruotare attorno a una origin story circa il personaggio di Gru, il supervillain che ha dato il via al franchise, partito nel 2010. Gru è già apparso in una versione più giovane, mentre svolgeva un ruolo determinante per le macchinazioni dei Minions, nel film precedente, servito come origin story per le buffe e amatissime creature di colore giallo.

Tuttavia non sono stati rivelati ulteriori dettagli riguardo la trama del nuovo film, né i possibili partecipanti al cast vocale dei nuovi personaggi che sicuramente verranno introdotti. Il primo film sui Minions, uscito nel 2015, è riuscito a incassare la strabiliante cifra di 1.16 miiardi di dollari, diventando la prima pellicola del franchise a superare il traguardo del miliardo di incasso (poi eguagliato nel 2017 da Cattivissimo me 3). Il franchise complessivo di Cattivissimo me è anche il franchise animato che ha incassato di più nella storia con un totale di 3.7 miliardi di dollari a livello internazionale.

Nello slot di luglio 2020, Minions: The Rise of Gru dovrà vedersela con una concorrenza formata da Top Gun: Maverick della Paramount e In the Heights della Warner, entrambi fissati per il weekend precedente. Il 3 luglio uscirà anche Free Guy, il film Disney/Fox con Ryan Reynolds e Taika Waititi.

Minions: The Rise of Gru, scritto ancora una volta da Brian Lynch, vedrà tornare alla regia Kyle Balda, stavolta affiancato da Brad Ableson.