Minions 2 stravince al box office, debutto da 100 milioni: è il migliore da Frozen II

I Minions sono tornati, e sono qui per prendere i vostri soldi: con i primi numeri del box office del weekend, infatti, Universal può già gridare al successo per Minions 2: Come gru diventa cattivissimo, che secondo le stime incasserà nei soli Stati Uniti oltre 125 milioni di dollari.

Anche grazie alle festività del 4 luglio, infatti, gli analisi prevedono un'apertura di 129,2 milioni di dollari da 4.400 sale, con 109,4 milioni su tre giorni: numeri da capogiro che faranno del nuovo film della saga di Cattivissimo me la più alta apertura domestica per un film d'animazione da Frozen 2, uscito nel 2019, rappresentando dunque un enorme 'comeback' per i film per famiglie dopo il lockdown per la pandemia di COVID-19.

La produzione di Illumination Entertainment è già decollata con un'esplosiva cifra di 10,75 milioni di dollari nelle anteprime di giovedì, anche se inizialmente le proiezioni per il weekend lungo si erano tenute caute ipotizzando un debutto compreso tra 65 e 75 milioni di dollari. Ora, invece, Minions 2 sta quasi raddoppiando quelle stime (a proposito: avete già visto il trailer ufficiale di Minions 2?).

Gli altri titoli in programmazione potranno solo guardare da lontano il sequel animato, con Top Gun Maverick di Paramount che dovrebbe comunque incassare altri $34,3 milioni di dollari ed Elvis della Warner Bros che arriverà a circa $25 milioni sul week-end da quattro giorni, alimentando dunque quello che sarà un fine settimana molto ricco. Nella top5 entrerà anche Jurassic World Dominion di Universal/Amblin, un po' più 'in ritardo' rispetto ai film di Tom Cruise e di Baz Luhrmann con $19,9 milioni nel suo quarto week-end.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Top Gun Maverick è entrato nella top50 dei film di maggior successo della storia del cinema, e a quanto pare nei prossimi giorni scalerà nuove posizioni.