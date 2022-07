Minions 2, Steve Carell confessa: "All'inizio non pensavo potessero avere successo"

Nel corso di una recente ospitata al late show di Seth Meyers, Steve Carell è intervenuto per la campagna promozionale attorno a Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, sequel dello spin-off dedicato alle simpatiche creature che nella saga principale fanno da scagnozzi al protagonista, doppiato nell'originale proprio dalla star di The Office.

Carell ha confessato durante la trasmissione di non aver creduto inizialmente al potenziale commerciale delle simpatiche creature gialle e ha ricordato di quando lesse per la prima volta la sceneggiatura di Cattivissimo Me, rivelando che in un primo momento era orientato a rifiutare la parte di Gru.

"Ho capito di cosa parlava la trama con i bambini e gli altri cattivi e come si svolgeva il tutto. Aveva senso. Ma poi mi hanno detto: "Oh, hai anche questi scagnozzi. Si chiamano Minions, sono gialli e assomigliano a delle crocchette di patate. E non parlano inglese, sono incomprensibili". Ho pensato: "Ok, beh, buona fortuna con questa idea". Era un vicolo cieco, ma gli dicevo "sono sicuro che sapete cosa state facendo". Poi, ecco che un anno dopo sono diventati il più grande successo di sempre".

Steve Carell è stato onesto sul fatto di non aver capito del tutto l'idea dei Minions e di non averne previsto il successo. L'attore di Office ha anche condiviso altre opinioni sui suoi co-protagonisti animati e rivelato se sia geloso del fatto che gli abbiano rubato la scena:

"Credo che in parte sia dovuto al fatto che sono tipo i Tre Marmittoni, i Fratelli Marx, sono accattivanti e sciocchi e possono farla franca con qualsiasi cosa... Non c'è competizione, voglio dire Gru è Gru, ma sì [i Minions] sono una specie di colpo di genio, sicuramente in termini di marketing".

Minions 2 è già un successo al box-office mondiale con oltre 200 milioni di dollari incassati nel suo primo weekend di programmazione. In Italia uscirà il 18 agosto prossimo ed è stato presentato al Taormina Film Festival. Ecco nel frattempo il trailer italiano di Minions 2.