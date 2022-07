Minions 2, il sequel supera i 640 milioni davanti a Thor: Love and Thunder

Nonostante un lieve calo generale nel box-office internazionale, il pubblico sembra non abbandonare del tutto la sala cinematografica, in attesa dell'imminente uscita di Nope, il nuovo film Universal diretto da Jordan Peele, regista di Scappa - Get Out e Noi. In testa al gruppo troviamo Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo.

Il sequel di Minions ha aggiunto 42,1 milioni di dollari al botteghino dai vari mercati internazionali, con un calo del 25% e un totale globale stimato in 640,3 milioni di dollari in tutto il mondo. Steve Carell non credeva nel successo di Minions ma i numeri hanno dovuto farlo ricredere.

In particolare in Corea il film ha battuto il record di miglior week-end d'apertura per un film animato.



Ottimo risultato anche per Thor: Love and Thunder, che si attesta globalmente sui 598,2 milioni di dollari, con un calo del 49%, migliore rispetto a quanto registrato da Doctor Strange nel Multiverso della Follia (che ebbe un calo del 53%).

Al lordo, in tutto il mondo, Thor: Love and Thunder rimane al sesto posto tra le uscite di Hollywood nel 2022, con un primo posto al botteghino in Francia, Italia, Australia e Indonesia.



E poi c'è Top Gun: Maverick, che alla nona settimana di programmazione sta per raggiungere un incasso globale da 1,3 miliardi di dollari.

Un traguardo che sembra alla portata del film con Tom Cruise e diretto da Joseph Kosinski.



