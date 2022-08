Minions 2 debutta in Cina: miglior incasso di un film d'animazione di Hollywood dal 2019!

Le cose stanno andando molto bene per Universal Pictures nell'ultimo anno e pressoché in ogni genere, dall'animazione all'horror. Minions: Come Gru diventa cattivissimo aveva stracciato già diversi record in patria e all'estero. Ma con l'arrivo sull'inesauribile mercato cinese, ha vinto tutto. È il migliore dall'inizio del Covid.

Arrivato a un totale di 461,2 milioni di dollari al botteghino estero per 807,7 milioni di dollari in tutto il mondo entro la giornata di giovedì, il secondo capitolo del prequel tratto dalle avventure di Cattivissimo Me ha raggiunto traguardi impensabili per l’era pandemica. Ha stracciato molti record di debutto alle prime settimane di distribuzioni, trasformandosi in uno dei migliori film d’animazione dell’anno nonché dall’inizio della pandemia Covid-19.

Ma ora, con l’arrivo sul mercato cinese, praticamente inesauribile, ha stracciato l’ennesimo traguardo. Con una cifra stimata di 3,2 milioni di dollari (21,74 milioni di RMB) guadagnati nella sola giornata di venerdì, il film di Universal si trasforma nel miglior debutto di un film d’animazione proveniente da Hollywood da prima della pandemia. Questo riconferma il record messo a segno, solo proprio giorni fa, dall’incasso totale di Universal, che diventa la prima major a superare i 3 miliardi al botteghino complessivo 2022 in tutta l’era pandemica, vale a dire dal 2019.

Nella giornata di ieri Minions 2 era terzo dietro alle due ultime uscite del weekend per il mercato nazionale, due juggernout di produzione cinese abituati a incassi nazionali da capogiro. Ma già dalle prime stime di oggi, il film Universal passava in seconda posizione e puntava alla cima del podio, che potrebbe raggiungere nei prossimi giorni. Tanto di cappello, ovviamente, a Universal, che sembra ormai in grado di trasformare ogni titolo in una potenziale miniera d’oro: persino l’horror Nope ha battuto il blockbuster Bullet Train (di Sony Pictures) sbancando al botteghino e rientrando del budget nel giro di una manciata di weekend.