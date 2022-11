Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, svelata l'uscita dell'edizione home video

Dopo il grande successo ottenuto da Minions 2 nelle sale di tutto il mondo, il nuovo episodio della saga Universal prodotto dalla Illumination si prepara a debuttare nel mercato home-video anche in Italia.

Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo, è infatti in arrivo con oltre 60 minuti di contenuti speciali di assoluto intrattenimento a partire dal 3 novembre in Dvd e Blu-ray: i fan possono scoprire l’esilarante storia di come i Minion e Gru sono diventati la squadra più cattiva del mondo! Ricchissima di contenuti esclusivi, questa edizione da collezione include due mini-movie esclusivi, extra da non perdere, una lezione tutorial per disegnare ed animare i personaggi insieme al co-regista Brad Ableson e tantissime attività per tutta la famiglia. Il film, lo ricordiamo, è già disponibile per il download digitale.

Molto prima di diventare il maestro del male, Gru era solo un ragazzino di 12 anni che viveva nei sobborghi della città nel cuore degli anni ‘70, tramando di conquistare il mondo dal suo seminterrato. Quando il famigerato gruppo di supercriminali, i Malefici 6, spodesta il loro leader, Gru tenta di unirsi a loro, ma si ritrova ben presto ad essere il nemico mortale all’apice del male. Con Gru in fuga, i Minions cercano di apprendere le arti marziali per salvarlo, e Gru scopre che anche i criminali hanno bisogno di aiuto dai loro amici.

Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo è scritto e diretto da Kyle Balda (Minion, Cattivissimo Me 3, Lorax), co-diretto da Brad Ableson (Minion holiday special) e Jonathan del Val (Pets 2: Vita da animali); co-scritto da Matthew Fogel (The Lego Movie 2: Una Nuova Avventura) e Brian Lynch (Minion, Pets – Vita da animali). La Illumination, lo ricordiamo, tornerà il prossimo anno con l'attesissimo film di Super Mario con Chris Pratt.