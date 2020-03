Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo posticipato a causa del Coronavirus

A causa della temporanea chiusura a tempo indeterminato causa Coronavirus dello studio Mac Guff di Parigi della Illumination Entertainment, la Universal si è vista costretta a posticipare prima del tempo la data d'uscita ufficiale di Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo, non più fissata per il 3 luglio come previsto.

In Italia il film è atteso per il 27 agosto 2020, ma dato lo slittamento a data da destinarsi negli USA è quasi certo che il titolo subirà un rinvio anche da noi. In una comunicato stampa, Chris Meledandri ha comunque scritto: "In risposta alla drammatica situazione in Francia, stiamo temporaneamente chiudendo il nostro studio di Parigi e attendiamo le linee guida del governo francese facendo quanto in nostro potere per rallentare la diffusione del virus e prenderci cura delle famiglie dei nostri artisti e delle loro famiglie. Questo significa purtroppo che non saremo in grado di completare Minions 2 in tempo per le uscite globali precedentemente fissate per giugno e luglio".



Come già rivelato in precedenza, questo secondo capitolo dedicato alle origini dell'amicizia tra i piccoli ed esotici aiutanti gialli e Gru sarà ambientato negli anni '70, pochi anni dopo gli eventi che hanno visto i minions approdare a Londra per vedersela con la perfida Scarlett Overkill. Adesso sono al servizio del piccolo e ambizioso Gru, che sogna già di divenire uno dei cattivi più famosi del mondo unendosi al famoso gruppo di cattivi Vicious 6.



Quando si vede rifiutato perché "troppo piccolo" e spinto a mettersi alla prova, Gru decide di rubare l'oggetto più caro della leader del gruppo, una pietra preziosa che porta sempre con sé, attirandosi ovviamente le ire dei Vicious 6. Quando scopre che la pietra è scomparsa a causa della distrazione del dolce e pacioccoso minion Otto, la missione sarà però quella di ritrovare la pietra e riguadagnarsi il suo meritato posto ai vertici del mondo dei cattivi.



Su Everyeye lo abbiamo inserito tra i film più attesi dell'anno.