Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo cambia d'uscita, ecco quando arriverà nelle sale

Assieme a un nuovo spostamento di date per F9, Universal Pictures ha annunciato anche il rinvio del film d'animazione Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo.

Seguito dello spin-off di un altro successo animato targato Illumination, Cattivissimo Me, Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo era atteso ormai da tempo dai fan della saga. Purtroppo però, dopo esser stato posticipato ben due volte lo scorso anno causa Coronavirus, anche questa volta non è riuscito a mantenere la data d'uscita prestabilita.

Come infatti tante altre pellicole finora, anche quella diretta da Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val finirà al prossimo anno, più precisamente al 1 luglio 2022, ovvero esattamente a 12 mesi (meno un giorno) di distanza dall'uscita precedentemente annunciata, e a 2 anni da quella originaria.

Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo vedrà il ritorno di Steve Carell nei panni del personaggio titolare, in quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti la sua origin story. Assieme a lui, nel cast di doppiatori originali della pellicola figureranno anche Julie Andrews, Lucy Lawless, Michelle Yeoh, Taraji P. Hnson, Danny Trejo, Dolph Lundgren, Russell Brand e Jean-Claude Van Damme.

Qui di seguito la sinossi ufficiale del film: "Nel cuore degli anni 70, in un turbinio di capelli cotonati e jeans svasati, Gru sta crescendo in periferia. Fan sfegatato di un super gruppo di cattivi conosciuto come i Malefici 6, Gru escogita un piano per diventare cattivo abbastanza da unirsi ai loro ranghi. Per fortuna può contare sull'aiuto dei suoi fedeli seguaci, i Minions, sempre pronti a scatenare il caos. Unendo le forze, Kevin, Stuart, Bob e Otto—un nuovo Minion con un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere— utilizzano il loro talento per costruire il loro covo insieme a Gru, sperimentando con le loro prime armi e mettendo a segno le loro prime missioni. Quando il leader dei Malefici 6 —il leggendario lottatore Wild Knuckles— viene espulso, Gru si reca ad un colloquio per diventare il nuovo membro del gruppo. Qualcosa va storto (per non dire di peggio), e la situazione va a rotoli quando Gru li supera in astuzia ed improvvisamente si ritrova ad essere il mortale nemico dei più cattivi al mondo. In fuga, Gru chiederà assistenza ad un inaspettato alleato, lo stesso Wild Knuckles, e scoprirà che anche i cattivi a volte hanno bisogno dell'aiuto dei loro amici".