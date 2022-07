Minions 2, 200 milioni al box office mondiale e pioggia di record per il film d'animazione

Dopo aver conquistato il botteghino statunitense, Minions: Come Gru diventa cattivissimo sbanca anche i mercati internazionali. In 61 paesi, l'ultimo film di Illumination ha raccolto ben $ 93,8 milioni, quasi eguagliando la sua performance nazionale per un totale mondiale di $ 202,2 milioni.

All'ottimo risultato va ad aggiungersi anche un bel record. Infatti, Minions: The Rise of Gru è stata la più grande apertura animata nell'era della pandemia per ben 52 mercati. Ciò significa che ha battuto titoli come Sing 2, i cui impressionanti $ 402,97 milioni lordi in tutto il mondo sembrano facilmente raggiungibili a questo punto. Meglio ancora, in otto mercati internazionali - Argentina, Israele, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Medio Oriente, Cipro, Vietnam - i Minions hanno stabilito il record per il più grande weekend di apertura di un film d'animazione di sempre.

In Argentina, il film non solo ha superato i lungometraggi d'animazione, ma quasi tutti i lungometraggi di sempre, diventando la terza più grande apertura di qualsiasi film nel paese. In Polonia invece, il film ha addirittura battuto Spider-Man: No Way Home con il miglior risultato di apertura dall'inizio della pandemia!

E voi andrete a vedere la pellicola ? L'uscita in Italia è fissata per il 18 agosto. Per salutarvi, vi lasciamo con l'ultimo trailer di Minions: The rise of Gru.