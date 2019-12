Mini reunion natalizia per Emma Watson con parte del cast di Harry Potter

A diciotto anni di distanza dall'uscita nelle sale di Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo cinematografico della saga sul maghetto tratta dai libri di J.K. Rowling, una parte del cast si è ritrovata per una rimpatriata natalizia, a dimostrazione di quanto la saga decennale abbia creato delle vere amicizie anche fuori dal set.

Ecco su Instagram comparire un'immagine che immortala Tom Felton (Draco Malfoy), Emma Watson (Hermione Granger), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Bonnie Wright (Ginny Weasley) e Matthew Lewis (Neville Paciock) insieme, in un mix di Case di Hogwarts che comprende Grifondoro, Serpeverde e Corvonero.

Gli attori hanno poi condiviso sui rispettivi social l'immagine, accompagnata da una didascalia. Tom Felton ha scritto:"Saluti stagionali dai miei compagni di scuola".

Anche Emma Watson ha condiviso l'immagine, modificata per l'occasione in bianco e nero.



Ma non si tratta dell'unica foto che ritrae ex interpreti di Harry Potter pubblicata sui social. Nelle scorse ore anche Afshan Azad, che nella saga interpreta Calì Patil, ha postato diverse immagini che la ritraggono insieme a Bonnie Wright, Georgina Leonidas (Katie Bell) e Alfred Enoch (Dean Thomas).

Emma Watson nelle prossime settimane sarà co-protagonista al cinema insieme a Saoirse Ronan e Florence Pugh nella nuova versione su grande schermo del classico letterario di Louisa May Alcott, Piccole Donne.

Nelle scorse settimane Tom Felton aveva escluso la reunion del cast originale per una eventuale trasposizione cinematografica de La maledizione dell'erede.

Robert Pattinson ha ringraziato Harry Potter, sostenendo che grazie al ruolo di Cedric Diggory in Harry Potter e il Calice di Fuoco è diventato un attore.