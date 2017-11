Ming-Na Wen vorrebbe interpretare Catwoman nel DC Extended Universe

La star diha svelato di essere interessata ad interpretare il personaggio di Catwoman nelnel corso di un incontro con i fan all'Heroes & Villain Fan Fest Atlana, e rispondendo alla domanda di un fan su quale personaggio le piacerebbe interpretare della DC Comics.

La risposta di Ming-Na Wen non si è fatta attendere:"Catwoman? Si, potrei essere Catwoman. Sarei una bellissima Catwoman" ha risposto, rivolgendosi alla folla e concludendo con il miagolio dell'iconico personaggio DC.

Ricordiamo che la Warner ha annunciato la produzione di Gotham City Sirens a fine anno, spin-off di Suicide Squad, con David Ayer che tornerà alla regia di una pellicola del DCEU.

Il film dovrebbe introdurre i personaggi di Catwoman e Poison Ivy, i quali entreranno in combutta con Joker e Harley Quinn.

In ogni caso Ming-Na Wen non risulta essere l'unica attrice a dichiararsi interessata al ruolo di Catwoman, verso il quale hanno manifestato il proprio gradimento anche Haley Bennett e Eiza Gonzalez.