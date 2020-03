Minerva Pictures mette a disposizione gratuitamente 100 film su The Film Club

In tempi di quarantena il tempo andrà pur passato in qualche modo: siamo certi che ognuno di noi avrà modo, a casa propria, di dedicarsi alle proprie attività preferite. Un buon film, però, è sempre un ottimo compagno per ammazzare il tempo: Minerva Pictures, dunque, ha preso una decisione che potrebbe far felici molti cinefili.

La nota casa di produzione ha infatti messo a disposizione in maniera completamente gratuita ben 100 film del proprio catalogo tramite la piattaforma TheFilmClub, a cui basterà registrarsi gratuitamente per avere accesso ai tanti titoli disponibili.

Si tratta principalmente di commedie italiane di interpreti come Alberto Sordi (Il Medico della Mutua, Il prof. dott. Guido Tersilli…) o Totò (Totò contro il Pirata Nero), ma degni d'attenzione sono anche Così Parlò Bellavista e 32 Dicembre di Luciano De Crescenzo. Senza spostarci da Napoli, per gli amanti della sceneggiata vecchio stampo è presente un'ampia selezione di film con Mario Merola (Zappatore, L'Ultimo Guappo, I Figli… So' Pezzi 'e Core), mentre per chi volesse passare una serata all'insegna del trash più spinto la scelta ricade inevitabilmente sulla saga di Sharknado e derivati.

Spiccano comunque anche film d'autore come Carne Tremula di Pedro Almodovar, in quella che resta sicuramente una selezione capace di regalare più di una serata di spensieratezza. "In qualità di cittadini, ancor prima che di produttori e editori digitali, tutti noi di Minerva Pictures vogliamo portar il nostro piccolo contributo nelle case degli italiani che avranno voglia di vedere qualche bel film, per passare qualche ora in serenità. Questo possiamo fare e questo stiamo facendo. Ad Maiora Italia" ha dichiarato Gianluca Curti, amministratore delegato di Minerva Pictures.