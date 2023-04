Minecraft: The Movie, Warner Bros svela la data d'uscita del film con Jason Momoa

Dopo aver anticipato la data di uscita di Aquaman & The Lost Kingdom, nuovo cinecomix targato DC Studios in arrivo a dicembre, la Warner Bros ha condiviso anche quella di un altro film con protagonista Jason Momoa, vale a dire l'adattamento per il grande schermo del videogioco Minecraft.

Dopo tantissime date di uscita annunciate e puntualmente mancate - Warner Bros annunciò un film live-action basato sul popolare videogame già nel 2014 - Deadline riporta che lo studio ha ora annunciato una data di uscita per il 4 aprile 2025. Il film avrà per protagonista la star di Aquaman e Fast & Furious Jason Momoa, ed è diretto dal regista di Napoleon Dynamite Jared Hess.

Il casting di Jason Momoa è stato annunciato lo scorso anno proprio nel mese di aprile, ma da allora i lavori sono andati avanti a rilento. Del resto, il film di Minecraft affronta un problema dopo l'altro praticamente da un decennio: quando il gioco sandbox sviluppato da Mojang Studios ha raggiunto l'apice della popolarità, nel 2014, Warner Bros diede il via ad un progetto live-action insieme al produttore di The LEGO Movie Roy Lee, con Shawn Levy che ad un certo punto venne ingaggiato per la regia. A Levy, che lasciò il film per conflitti di programmazione, è succeduto il creatore/protagonista di It's Always Sunny in Philadelphia, Rob McElhenney, che a sua volta lasciò oneri e onori a Peter Sollett. Alla fine, il pacchetto è stato consegnato ad Jared Hess, una scelta che a questo punto si spera sia definitiva.

