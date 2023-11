Minecraft, la sorella di Timothée Chalamet nel cast del film con Jason Momoa?

L'annuncio di un adattamento live-action del popolarissimo videogioco Minecraft aveva fatto saltare di gioia i fan. Un entusiasmo poi rallentato dai ritardi dovuti agli scioperine infine un periodo di silenzi da parte di Paramount: fortunatamente ad Hollywood è tornato tutto alla normalità e Minecraft è vicino all'inizio delle riprese.

Ma un'altra grossa novità è in arrivo per il nuovo film tratto dal famoso videogame: Pauline Chalamet, sorella della star di Dune, potrebbe essere vicina a interpretare la protagonista femminile del live-action di Minecraft secondo quanto riporta l'insider Daniel Richtman su Twitter. Se la notizia fosse confermata, Chalamet reciterebbe accanto a Jason Momoa protagonista ufficiale dell'adattamento live-action!

La giovane attrice ha sempre recitato in serie TV come Royal Pains e The Sex Lives of College Girls per HBO Max: il mondo del cinema per Chalamet rappresenta ancora un territorio poco esplorato, dove ha fatto il suo debutto qualche anno fa in un piccolo ruolo per la commedia di Judd Apatow Il Re di Staten Island. Con Minecraft, Pauline Chalamet potrebbe finalmente avere la sua grande occasione! Il cast del nuovo film Paramount prende pian piano forma in attesa di notizie più consistenti sulla sinossi della pellicola che ci trasporterà tra i cubi di Minecraft. Tuttavia, abbiamo già una data di uscita per Minecraft e ci fa ben sperare!